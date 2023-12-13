Тен Хаг объяснил один удар «Манчестер Юнайтед» в створ ворот «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал атакующие действия своей команды во время матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Манкунианцы нанесли всего один удар в створ ворот гостей.

«Игра сложилась таким образом. У обеих команд было мало голевых моментов. Но стоит признать, что у Фернандеша была хорошая возможность забить. Мы имели шансы, но не смогли ими воспользоваться», - передает слова нидерландского специалиста BBC.

«Красные дьяволы» потерпели домашнее поражение со счетом 0:1. Английская команда вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.