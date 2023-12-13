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«Сумасшествие»: Фердинанд оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

13 Декабря 2023 • 10:33 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал провальное выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. В последнем матче манкунианцы на своем поле проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

«После жеребьевки все думали, что «МЮ» пройдет в плей-офф. Забить 12 мячей и пропустить 15 в группе – это какое-то сумасшествие. В конечном счете команда пришла к справедливому итогу. Если ты не можешь победить, то не заслуживаешь оказаться в плей-офф», - цитирует Фердинанда Mirror.

«Красные дьяволы» набрали всего четыре очка и финишировали на последнем месте в своем квартете.

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Бавария Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд ещё теги
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