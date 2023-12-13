Нкетиа: «Арсенал» с нетерпением ждёт плей-офф Лиги чемпионов»

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа поделился мнением о поединке против нидерландского ПСВ в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы хотели достойно завершить групповую стадию турнира. Это была тяжелая игра против хорошего соперника. С нетерпением ждем матчей плей-офф», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Нкетиа стал автором единственного гола «канониров» в прошедшей встрече.

«Арсенал» набрал 13 баллов и финишировал на первом месте в квартете В.

«Арсенал» принял решение по Нкетиа