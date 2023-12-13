Далот: «Манчестер Юнайтед» недостаточно хорош для плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот пообщался с журналистами после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». «Красные дьяволы» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Это не тот результат, который мы хотели получить. Рассчитывали на другое. Команда выложилась в матче с сильным соперником, но этого не хватило для победы. Нам хотелось сыграть в плей-офф, но мы оказались недостаточно хороши для этого. Нужно извлечь урок и двигаться дальше», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

«Бавария» набрала 16 баллов и выиграла группу А, а «Манчестер Юнайтед» (4) финишировал на последнем месте.