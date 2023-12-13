Кейн высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы контролировали ход встречи на больших отрезках. Очень рады, что смогли победить и уверенно занять первое место в группе. Для меня было немного странно вернуться в Англию в качестве футболиста «Баварии», но это была просто очередная игра, в которой я старался помочь своей команде», - цитирует форварда Prime Video.

По итогам шести туров мюнхенский гранд набрал 16 очков и финишировал на первом месте в группе А. Вторым стал «Копенгаген» (8).