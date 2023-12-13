Коман прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился мыслями о гостевой победе над «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд выиграл со счетом 1:0.

«Это был отличный финал группового этапа, мы показали хорошее выступление. Я не так часто забиваю голы, но в этой игре сохранял хладнокровие и смог поразить ворота соперника. Мы очень рады снова выйти в плей-офф. Понимаем, что дальше будут серьезные соперники. Мы готовы к этому», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.

«Бавария» набрала 16 баллов и уверенно финишировала на первом месте в квартете А. Второе место занял «Копенгаген» (8).