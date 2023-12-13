Тренер «Копенгагена» оценил выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о выходе своей команды в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В заключительном туре групповой стадии датчане одолели «Галатасарай» со счетом 1:0.

«Мы верили в себя с самого старта. Команда заслужила второе место в группе. Я очень горжусь своими футболистами. Если мы смогли выйти из группы с «Баварией», «МЮ» и «Галатасараем», то у нас есть шансы и дальше в этом турнире», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Копенгаген» набрал восемь баллов и финишировал на второй строчке в группе А. «Бавария», набравшая 16 очков, заняла первое место.