Ди Мария настроен выиграть Лигу Европы

Звездный вингер «Бенфики» Анхель ди Мария прокомментировал победу над австрийским «Ред Булл Зальцбургом» (3:1) в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Бенфика» заслуженно победила. Команда показала отличную игру. Эта победа для нас, наших болельщиков и родных. Думаю, Лига Европы – это то, что нам нужно. Я играл там всего два раза, сейчас у меня есть еще один шанс. Хочу завоевать этот трофей», - передает слова аргентинского полузащитника DAZN.

«Бенфика» благодаря победе опередила «Зальцбург» и финишировала на третьем месте в квартете D. В плей-офф Лиги чемпионов из этой группы вышли «Интер» и «Реал Сосьедад».