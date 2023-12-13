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Лига чемпионов

Анчелотти установил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

13 Декабря 2023 • 08:21 Комментировать

Мадридский «Реал» встречался с берлинским «Унионом» в поединке шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 3:2.

Стоит отметить, что итальянский специалист Карло Анчелотти одержал 42-ю победу в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «сливочных». По этому показателю он обошел экс-наставника мадридского гранда Мигеля Муньоса.

«Реал» набрал 18 баллов и финишировал на первой позиции в своей группе. Второе место занял итальянский клуб «Наполи». Португальская «Брага» стала третьей и вышла в Лигу Европы, а последнее место занял «Унион».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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