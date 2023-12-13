Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов – раньше такое случалось один раз

13 Декабря 2023 • 03:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Бавария

«Манчестер Юнайтед» разочаровал своих болельщиков в Лиге чемпионов. Команда Эрика тен Хага набрала всего лишь 4 очка и заняла последнее место в своей группе, пропустив вперёд «Баварию» (16), «Копенгаген» (8) и «Галатасарай» (5). Как следствие, «красные дьяволы» вылетели из еврокубков.

Стоит сказать, что однажды последнее место в группе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уже занимал. Дело было в сезоне 2005/2006, когда тренером команды был сэр Алекс Фергюсон. Тогда «красные дьяволы» (6 очков) неожиданно финишировали последними в квартете с «Вильярреалом» (10), «Бенфикой» (8) и «Лиллем» (6).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов

Новости по матчу

Сегодня, 13 Декабря
03:34
​«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов – раньше такое случалось один раз
00:57
Хлопнуть дверью не получилось: «Манчестер Юнайтед» опять проиграл «Баварии» и покинул еврокубки 3
12 Декабря
23:50
Магуайр был заменён из-за травмы в матче против «Баварии»
22:36
Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»
22:30
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:05
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» опубликовали составы на матч шестого тура Лиги чемпионов
21:24
Тен Хаг: «Мы должны показать себя с лучшей стороны, чтобы остаться в Лиге чемпионов»
20:40
Александр Мостовой: «Единственное, что может помочь «МЮ», - это то, что «Баварии» ничего не нужно» 1
16:34
Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»
13:11
Клиенты PARI не верят в «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
12:27
Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»
12:21
Тухель: «Мусиала не сможет полностью отыграть матч с «Манчестер Юнайтед»
11:59
Манчестер Юнайтед - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Декабря
22:11
«Восемь недель минимум»: Тухель подтвердил серьёзность травмы Гнабри
21:15
Канчельскис верит в голевую ничью в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»
19:23
Кейн: «Бавария» должна показать правильную реакцию»
18:21
Ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария Лиги чемпионов — 12 декабря 2023
17:03
«Манчестер Юнайтед» может вылететь из еврокубков – интриги вторника в Лиге чемпионов 4
16:56
Тухель дал понять, что Кейн сыграет с «Манчестер Юнайтед»
16:01
Тен Хаг: «В первом матче с «Баварией» мы могли избежать некоторых ошибок»
15:55
Тен Хаг – о матче с «Баварией»: «Нам по силам обыграть любого соперника» 4
12:13
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11:28
Бесплатная ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Бавария Лиги чемпионов – 12 декабря 2023
09:09
«Манчестер Юнайтед» на грани позора: какой результат сохранит место для «МЮ» в Лиге чемпионов
10 Декабря
22:28
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Бавария Лиги чемпионов 12 декабря 2023
13:17
Горецка: «В матче с «Манчестер Юнайтед» постараемся отреагировать на поражение от «Айнтрахта»
09 Декабря
21:18
«МЮ» и «Бавария» готовятся к очному матчу» – пользователи Интернета о разгромах этих команд
23 Ноября
02:02
Магуайр: «Чтобы обыграть «Баварию», мы должны заставить «замолчать» Кейна»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Севилья Севилья
2
1
1.90 3.70 4.15
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
1
1
2.80 3.55 2.60
Видео
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
1
0
1.50 3.45 10.00
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
2.80 1.90 5.90
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
0
1
4.60 2.13 2.95
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
3
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Брага Брага
2
0
1.01 14.00 77.00
Видео
Окончен
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Бенфика Бенфика
1
3
16.00 4.80 1.28
Видео
13.12.23 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 6.80 1.24
Видео
13.12.23 в 20:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
1.30 6.00 8.80
Видео
13.12.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
1.67 4.00 4.90
Видео
13.12.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
3.35 3.65 2.10
Видео
13.12.23 в 23:00
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.54 4.20 6.20
Видео
13.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1.74 4.00 4.50
Видео
13.12.23 в 23:00
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
6.00 4.70 1.49
Видео
13.12.23 в 23:00
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2.50 3.50 2.75
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
03:34 · Лига чемпионов
​«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов – раньше такое случалось один раз
00:43 · Лига чемпионов
Артета: «Райс хорошо сыграл в центре защиты»
00:23 · Лига чемпионов
Серхио Рамос раскритиковал судью после поражения от «Ланса»: «Это безумие» 1
00:09 · Лига чемпионов
Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов
12 Декабря
23:59 · Лига чемпионов
Модрич – первый со времён Роналду игрок «Реала», не забивший пенальти в Лиге чемпионов
23:50 · Лига чемпионов
Магуайр был заменён из-за травмы в матче против «Баварии»
23:25 · Лига чемпионов
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Севилья» стала пятой испанской командой в истории Лиги чемпионов без единой победы в группе
22:54 · Лига Европы
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
22:45 · Лига чемпионов
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не проигрывает дома 13 месяцев
22:36 · Лига чемпионов
Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Унион» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 3
Все новости
Рекомендуем