​«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов – раньше такое случалось один раз

«Манчестер Юнайтед» разочаровал своих болельщиков в Лиге чемпионов. Команда Эрика тен Хага набрала всего лишь 4 очка и заняла последнее место в своей группе, пропустив вперёд «Баварию» (16), «Копенгаген» (8) и «Галатасарай» (5). Как следствие, «красные дьяволы» вылетели из еврокубков.

Стоит сказать, что однажды последнее место в группе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уже занимал. Дело было в сезоне 2005/2006, когда тренером команды был сэр Алекс Фергюсон. Тогда «красные дьяволы» (6 очков) неожиданно финишировали последними в квартете с «Вильярреалом» (10), «Бенфикой» (8) и «Лиллем» (6).