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Лига чемпионов

​Известны 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

13 Декабря 2023 • 03:27 Комментировать

Во вторник состоялась первая порция матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. В них были разыграны ещё две путёвки в плей-офф – их получили датский «Копенгаген» и итальянский «Наполи». Таким образом, известны уже 14 участников 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента. Этот список выглядит так:

«Бавария» (1 место), «Копенгаген» (2 место), «Арсенал» (1), ПСВ (2), «Реал» (1), «Наполи» (2), «Реал Сосьедад» (1), «Интер» (2), «Атлетико» (1 или 2), «Лацио» (1 или 2), «Боруссия» (1 или 2), «Манчестер Сити» (1), «РБ Лейпциг» (2), «Барселона» (1 или 2).

В среду будут разыграны последние два билета. За первый поспорят «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Милан», а за второй – «Порту» и «Шахтёр».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 18 декабря.

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