Кабрал забрал «орлов» в еврокубковую весну: «Бенфика» чудесно вырвала путёвку в плей-офф Лиги Европы у «Ред Булл Зальцбурга»

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» с непростой задачей наведалась в Зальцбург.

В отличие от прошлого сезона, где «Бенфика» добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, в нынешнем розыгрыше этого турнира дела у «орлов» сразу же не заладились. В первом туре они потерпели поражение у себя дома как раз от «Ред Булл Зальцбурга» со счётом 0:2. И дальше всё пошло-поехало у лиссабонцев в подобном ключе.

Поражение в гостях от «Интера», два подряд проигрыша «Реал Сосьедаду», а в пятом туре – наконец-то первое очко в группе. «Бенфика» набрала его, сыграв в родных стенах вничью с «Интером». Хотя вообще-то побеждать должны были «орлы» в том матче, раз вели к перерыву со счётом 3:0.

Для того чтобы не вылететь напрочь изо всех еврокубков, «Бенфике» требовалось выиграть в последнем туре на выезде у «Ред Булл Зальцбурга» по крайней мере с разницей в два гола. Если в два, то «Бенфика» опережала бы австрийский клуб по общей разнице мячей, а если в три или больше – по личным встречам.

Начало матча не оказалось каким-то там захватывающим. Первый удар записал на свой счёт Оскар Глух на третьей минуте, но это было издали и неточно. «Быки» выбрали оборонительный вариант, а гостям было непросто взламывать защитные порядки своего соперника. Впрочем, в районе получаса игры им удалось это сделать.

Разыграла «Бенфика» комбинацию на правом полуфланге. Рафа Силва сделал короткую проникающую передачу на Анхеля ди Марию. Тот переложил мяч с правой на левую и закрутил мимо дальнего угла. Тенгстедт подпрыгнул выше, чем Пёнктковски, но мяч всё равно просвистел выше головы форварда гостей.

Вскоре португальская команда заработала угловой на правом фланге, и ди Мария прямым ударом отправил «сухой лист» в ворота Шлагера. Вратарь чуть коснулся мяча рукой, но и всё на этом. Потом была проверка ВАР, и судья решил, что Отаменди не нарушал правила в борьбе с Павловичем. «Бенфика» вышла вперёд – 0:1.

Ближе к концу тайма Трубину пришлось спасать свою команду от удара Раткова, и голкипер справился. А лиссабонцы успели ещё раз в первом тайме огорчить австрийскую команду. Ди Мария вывел вперёд по зоне правого инсайда Рафу Силву, низом поразившего дальний угол. 0:2 – по состоянию на перерыв «Бенфика» проходила в плей-офф Лиги Европы.

В начале второго тайма Шлагер отвратил третий гол от своих ворот, отразив удар Рафы Силвы с короткого расстояния. До этого ди Мария издали пальнул выше цели. А на 57-й минуте «Ред Булл Зальцбург» вернул себе в формате онлайн третье место в группе. Сучич на левом полуфланге принял пас Глуха и пробил – мяч после рикошета от Араужу зашёл в правый угол (1:2).

«Орлы» старались вернуть себе преимущество в два мяча, но Рафа Силва не реализовывал свои моменты. Ди Мария обводящим ударом попал в левую штангу. А вот Кабрал на финише матча воспользовался передачей с правого угла вратарской от Эурснеса, пяткой переправил мяч в сетку и вывел-таки «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы. 1:3. «Бенфика» вырвала себе третье место в группе, а «Ред Булл Зальцбург» попрощался с еврокубками в этом сезоне.

Кирилл Иванцов