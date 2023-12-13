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Гол экс-спартаковца Крала не спас «Унион» от поражения от «Реала»

13 Декабря 2023 • 00:58 Комментировать
Унион Берлин
2:3
Реал Мадрид

«Унион» открыл счёт в матче с «Реалом» и верил, что сумеет пробиться в Лигу Европы. Однако во втором тайме мадридцы взяли игру под свой контроль и вырвали победу в самой концовке.

Протокол игры  
Унион Берлин2:3Реал Мадрид
(1:0) Фолланд Кевин45'  
  61'Хоселу Санмартин (1:1)
  72'Хоселу Санмартин (1:2)
(2:2) Крал Алекс85'  
  89'Себальос Дани (2:3)
Рённов ФредерикЕккель Пауль 75' (Лайдуни Аисса ( 75'  76') Кнохе РобинЛейте ДиогуРуссийон ЖеромХаберер ЯникХедира Рани  35' 75' (Крал Алекс ( 75') Юранович Йосип 82' (Ааронсон Бренден ( 82') Фолланд Кевин 82' (Триммель Кристофер ( 82') Госенс Робин 75' (Бекер Шеральдо ( 75') Бехренс Кевин
Запасные: Штайн ЯнникДель ЛоренцШволов АлександерФофана Датро
Аррисабалага КепаВаскес ЛукасНачо ФернандесАлаба Давид  55' 71' (Рюдигер Антонио ( 71') Гарсия Франсиско IIIСебальос Дани 90' (Пас Николас ( 90') Вальверде Федерико 46' (Кроос Тони ( 46') Модрич ЛукаБеллингем Джуд  35'Хоселу СанмартинРодриго 80' (Диас Браим ( 80')
Запасные: Мартин МариоГарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасТобиас ВинисиусЛунин АндрейМенди Ферлан
12 декабря. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Заключительный матч в группе С не нёс для «Реала» спортивной интриги. Мадридский клуб заранее обеспечил себе первое место в квартете, так что мог позволить себе в Берлине выпустить молодых игроков для получения опыта. В свою очередь у «Униона» оставался шанс пробиться в Лигу Европы. Для этого немцам надо было обязательно обыгрывать «Реал» и надеяться, что в параллельном матче «Наполи» выиграет у «Браги».

Хозяева могли открыть уже на первой минуте. Хедира скинул головой мяч в штрафную, откуда слёта бил Бехренс, но Аррисабалага спас «Реал». В ответ гости упустили свой шанс. Беллингем получил мяч на углу вратарской, обыграл защитника и расстреливал ворота, но Рённов выручил свои ворота. Затем после навеса слева Хоселу бил головой, но футбольный снаряд, задев перекладину, прошёл выше.

«Реал» продолжал владеть инициативой, и в середине тайма упустил ещё один шанс. После розыгрыша штрафного мощно приложился Вальверде, но получилось чуть неточно. После этого игра чуть успокоилась, чтобы взорваться в конце тайма. Сначала Госенс отдал мяч на угол своей штрафной, где был Хоселу, который пробил в касание чуть мимо. Затем гости заработали право на пенальти, когда после прострела слева Лейте подставил руку. К мячу подошёл Модрич, но его удар ногами парировал Рённов.

В компенсированное же время берлинцы, воодушевленные сейвом своего вратаря, открыли счёт. После передачи из центра Алаба не попал по мячу и упал, а Фолланд ворвался в штрафную, поставил корпус и пробил мимо Кепы в створ. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе немцев.

«Унион» пытался активно начать второй тайм, но «Реал» быстро перехватил инициативу. В одной из атак гости заработали штрафной, и после навеса Крооса последовал вынос на радиус, где был Васкес, но его удар в угол Рённов парировал. Тут же Беллингем сделал навес к линии вратарской, куда прилетел Родриго, который головой расстреливал ворота, но хозяев вновь спас вратарь.

По истечении часа давление мадридцев привело к результату. Родриго справа ушёл от защитника и навесил на дальнюю штангу, где Хоселу головой пробил. При этом повтор вызвал вопросы в законности взятия ворот, так как форвард опирался на соперника, но ВАР не нашёл оснований для отмены. Таким образом, счёт вновь стал таким, который не устраивал «Унион».

Тут же «Реал» мог выйти вперёд. Беллингем слева сделал передачу на линию штрафной, откуда Алаба пробил в касание, но получилось чуть выше цели. Однако «сливочные» продолжали владеть инициативу. Модрич сделал пас налево на Франа Гарсию, который навесил на ближний угол вратарской, откуда Хоселу головой точно в цель.

Берлинцы могли вернуться в игру. Лайдуни получил мяч от Хаберера на правом углу штрафной и бил в направлении дальней «девятки», но в створ не попал. Однако вскоре экс-спартаковец Крал получил мяч перед штрафной и пальнул точно в дальний угол, вернув свою команду в борьбу за место в Лиге Европы.

«Реал» тут же прибавил. Сначала Кроос из-за пределов штрафной пробил в угол, но Рёнов спас ворота. Однако в следующей атаке Себальос получил мяч справа на линии штрафной и покатил в дальнюю «шестёрку», и в этот раз вратарь хозяев спасти не смог.

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Своего соперника по 1/8 Лиги чемпионов «Реал» узнает в понедельник, когда пройдёт жеребьёвка. Что касается «Униона», то немцы завершили еврокубковую кампанию.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Унион Берлин

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