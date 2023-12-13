Хлопнуть дверью не получилось: «Манчестер Юнайтед» опять проиграл «Баварии» и покинул еврокубки

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Олд Траффорд».
|71'Коман Кингсли (0:1)
Ничего не значил этот матч для «Баварии», но Томас Тухель решил, что отдых основе не нужен. Или он так переживал за престиж команды, или разозлился на 1:5, полученные от «Айнтрахта» на выходных. Кейн, Сане, Мусиала, Комана, Горецка и Киммих – все в обойме, на замене почти никого нет, только Мюллером или Геррейру мог Тухель игру усилить. Вопросов по выбору Тен Хага не было, из-за травм и дисквалификации атакующее сочетание Гарначо, Бруну Фернандеш, Антони и Хёйлунн угадывалось на раз.
Серьёзно мотивированы были манкунианцы, однако первая опасная атака осталась за мюнхенцами. Почти сразу Кейн открылся на краю и вырезал шикарный перевод на дальний фланг, куда устремился Сане, за мгновение до этого попавший в офсайд. «Манчестер Юнайтед» ответил бодрым проходом Далота и угловым ударом. Кросс Бруну Фернандеша опасности не принёс, а резвое начало будто усыпило команды. Вспомнили они, что мало турнирных интриг решается в этом матче и будто успокоили друг друга.
Игра пошла крайне осторожная, скорости минимальные, желания рисковать и обострять не наблюдалось. Зато в середине тайма небольшая потасовка случилась в штрафной площади «Баварии». Люк Шоу перспективным дальним ударом заработал угловой, а затем ещё и подачей с корнера зажёг сутолоку. Потолкались, поговорили на повышенных тонах и разошлись даже без жёлтых карточек.
Такое течение матча тренеров не устраивало, замены состоялись уже в перерыве. Вместо Шоу появился Уан-Биссака, а Конрад Лаймер вышел играть на позицию Мазрауи. Правда, эти перестановки не стали первыми, ещё до перерыва Эванс вынужденно заменил Магуайра, потянувшего мышцу. Хоть какого-то действия перестановки не возымели. Время шло, а моменты опасные вообще не торопились появляться.
Бруну Фернандеш чисто обокрал Киммиха недалеко от центрального круга, приблизился к штрафной площади и смачно «плюнул» в сторону ворот. Размял Нойера, нырнувшего в угол, но в створ не попал. А гол всё-таки случился. Для этого нужно было выпустить Томаса Мюллера и немного подождать. Получил он пас от Горецки и перевёл мяч к линии штрафной площади на Кейна. Англичанин сбросил на 11-метровую отметку, где абсолютно один обитал Коман. Кингсли без проблем пробил в угол – 0:1.
Серия стыков, столкновений и замен увенчала концовку матча. Мог ещё и Кейн отличиться – выиграл верх после подачи от угла поля, но пробил чуть выше перекладины. А «Манчестер Юнайтед» так и не собрал подобие финального штурма. Хлопнуть дверью не получилось.
«Дьяволы» занимают последнее место в группе и покидают Лигу чемпионов, а «Бавария» за весь групповой этап всего раз не смогла победить.
но это как в том настрое барсы от хави против баварии
все равно пролетели
повыше бавария классом, эпизодами было заметно
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