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Хлопнуть дверью не получилось: «Манчестер Юнайтед» опять проиграл «Баварии» и покинул еврокубки

13 Декабря 2023 • 00:57 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
0:1
Бавария

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:1Бавария
  71'Коман Кингсли (0:1)
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр Гарри 40' (Эванс Джонни ( 40') Варан Рафаэль 80' (Майну Кобби ( 80') Шоу Люк 46' (Уан-Биссака Аарон ( 46') Мактоминай СкоттАмрабат Софьян  61'Фернандеш БрунуАнтони  53' 75' (Межбри Ханнибал ( 75') Хёйлунн РасмусГарначо Алехандро 75' (Пельистри Факундо ( 75')
Запасные: Гор ДэниелРегилон СерхиоХитон ТомБайиндыр АлтайХьюджилл Джо
Нойер МануэльМазрауи Нуссаир 46' (Лаймер Конрад ( 46') Упамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка Леон  88'Коман Кингсли 77' (Тель Матис ( 77') Мусиала Джамал 67' (Мюллер Томас ( 67') Сане Лерой 90' (Геррейру Рафаэл ( 90') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансПерец ДаниэльЧупо-Мотинг ЭрикПавлович Александр
12 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 

Ничего не значил этот матч для «Баварии», но Томас Тухель решил, что отдых основе не нужен. Или он так переживал за престиж команды, или разозлился на 1:5, полученные от «Айнтрахта» на выходных. Кейн, Сане, Мусиала, Комана, Горецка и Киммих – все в обойме, на замене почти никого нет, только Мюллером или Геррейру мог Тухель игру усилить. Вопросов по выбору Тен Хага не было, из-за травм и дисквалификации атакующее сочетание Гарначо, Бруну Фернандеш, Антони и Хёйлунн угадывалось на раз.

Серьёзно мотивированы были манкунианцы, однако первая опасная атака осталась за мюнхенцами. Почти сразу Кейн открылся на краю и вырезал шикарный перевод на дальний фланг, куда устремился Сане, за мгновение до этого попавший в офсайд. «Манчестер Юнайтед» ответил бодрым проходом Далота и угловым ударом. Кросс Бруну Фернандеша опасности не принёс, а резвое начало будто усыпило команды. Вспомнили они, что мало турнирных интриг решается в этом матче и будто успокоили друг друга.

Игра пошла крайне осторожная, скорости минимальные, желания рисковать и обострять не наблюдалось. Зато в середине тайма небольшая потасовка случилась в штрафной площади «Баварии». Люк Шоу перспективным дальним ударом заработал угловой, а затем ещё и подачей с корнера зажёг сутолоку. Потолкались, поговорили на повышенных тонах и разошлись даже без жёлтых карточек.

Такое течение матча тренеров не устраивало, замены состоялись уже в перерыве. Вместо Шоу появился Уан-Биссака, а Конрад Лаймер вышел играть на позицию Мазрауи. Правда, эти перестановки не стали первыми, ещё до перерыва Эванс вынужденно заменил Магуайра, потянувшего мышцу. Хоть какого-то действия перестановки не возымели. Время шло, а моменты опасные вообще не торопились появляться.

Бруну Фернандеш чисто обокрал Киммиха недалеко от центрального круга, приблизился к штрафной площади и смачно «плюнул» в сторону ворот. Размял Нойера, нырнувшего в угол, но в створ не попал. А гол всё-таки случился. Для этого нужно было выпустить Томаса Мюллера и немного подождать. Получил он пас от Горецки и перевёл мяч к линии штрафной площади на Кейна. Англичанин сбросил на 11-метровую отметку, где абсолютно один обитал Коман. Кингсли без проблем пробил в угол – 0:1.

Серия стыков, столкновений и замен увенчала концовку матча. Мог ещё и Кейн отличиться – выиграл верх после подачи от угла поля, но пробил чуть выше перекладины. А «Манчестер Юнайтед» так и не собрал подобие финального штурма. Хлопнуть дверью не получилось.

«Дьяволы» занимают последнее место в группе и покидают Лигу чемпионов, а «Бавария» за весь групповой этап всего раз не смогла победить.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед

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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
13 Декабря 2023 в 01:10
Ну вот, растеряли 4-6 очков с датчанами и турками и совсем отмучились. Заслуженный успех гения стратегии Тен Хага. ужас на крыльях ночи, играют они - а стыдно нам. Такое впечатление, что люди вообще впервые увидели друг друга - ни пасов, ни ударов, ни мысли. ни даже давления на соперника. Про характер и вспоминать не следует. / Бавария особо и не играла, но и этого хватило с лихвой. Отдавший умнейший пас на гол топ-игрочище Кейн, наверное, вне себя от счастья, что выбрал не МЮ. Вдруг победит все проклятия) да выиграет что-то с Баварией, а вот с нынешним МЮ это малореально. либо почти никому не нужный КАЛ) / Зато теперь Хаг может с полным основанием говорить, что сыграли не хуже... великой Севильи) / Думаю, в том, что он, увы, не на своем месте, сегодня убедились даже его ярые сторонники. Команда ментально и по игре оказалась на дне, ждем продолжения банкета в Ливерпуле...
cabo verde
13 Декабря 2023 в 01:09
старались красные
но это как в том настрое барсы от хави против баварии
все равно пролетели
повыше бавария классом, эпизодами было заметно
Nestea0201
13 Декабря 2023 в 01:00
Эрик Тен Хаг, ты худшее что случалось с МЮ за всю эпоху, с момента ухода на пенсию Сэра Алекса
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