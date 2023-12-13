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«Наполи» уверенно обыграл «Брагу» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

13 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать
Наполи
2:0
Брага

В матче «Наполи» и «Браги» определялся второй участник группы в плей-офф. Борьбы в матче не получилось - неаполитанцы ещё в первом тайме забили дважды и удержали победный результат.

Протокол игры  
Наполи2:0Брага
(1:0) Сатчи Сердар9'  
(2:0) Осимхен Виктор33'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан Жезус 73' (Эстигор Лео ( 73') НатанЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 69' (Гаэтано Джанлука ( 69') Зелиньски Пётр 61' (Каюсте Йенс ( 61') Политано Маттео 60' (Элмас Эльиф ( 60') Осимхен Виктор 69' (Распадори Джакомо ( 69') Кварацхелия Хвича
Запасные: Голлини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДзаноли АлессандроСимеоне Джованни
Матеус ЛимаГомес Виктор 81' (Мендес Юсафат ( 81'  83') Сатчи СердарФонте ЖозеБорха КристианМоутинью Жоау 81' (Орта Андре ( 81') Саласар Родриго 68' (Али Мохамед Альмоатасембеллах ( 68') Орта Рикарду 88' (Лопеш Рони ( 88') Брума АрминдуБанза Симон  19'Пицци Луиш 46' (Руис Абель ( 46')
Запасные: Каштру АндреКарвалью ВиторМарин АдрианГорничек ЛукашМагальяйнш ТьягуФернандеш РожерПаулу Оливейра
12 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Группа С была одной из тех, где интрига сохранялась до последнего тура. «Наполи» и «Брага» претендовали на вторую строчку и место в плей-офф и проводили очный матч в Неаполе. Между командами было три очка разницы, так что португальцев устраивала только победа. Более того, из-за поражения в первом матче и худшей разнице забитых и пропущенных мячей «Браге» необходимо было побеждать с разницей в два гола и больше. Любой же другой результат устраивал бы «Наполи».

Португальцы постарались начать матч остро, и уже в дебюте Брума метров с двенадцати пробил рядом со штангой. В ответ «Наполи» открыл счёт. Политано прорвался по правому флангу и прострелил, а Сатчи неудачно срезал мяч. Футбольный снаряд попал в перекладину, отскочил в поле, после чего Матеус выбил его, но уже из ворот.

«Брага» тут же прибавила и пошла в атаку, но удары гостей получались совсем не опасными. Был шанс у гостей в середине тайма, когда Орта пальнул издали, но Мерет вытащил мяч из-под перекладины. Однако это был лучший шанс португальцев, чего было мало, чтобы побороться за победу.

По истечении получаса хозяева прибавили. Сначала Кварацхелиия сделал передачу на Политано, а тот в штрафной нашёл Зелиньски, чей удар с угла вратарской Матеус парировал. Однако буквально тут же Натан прорвался по левому краю и прострелил в штрафную на одинокого Осимхена. Нигериец пробил коряво, мяч от одной ноги попал в другую, но этого хватило, чтобы запутать вратаря соперника. В итоге футбольный снаряд запрыгал в ворота, почти сняв все вопросы о победителе матча. На этом команды отправились на перерыв.

В дебюте второго тайма неаполитанцы едва не довели счёт до разгромного. Политано с линии штрафной бил под перекладину, но Матеус спас ворота. После этого игра пошла на встречных курсах, но без моментов. Казалось, что «Брага» уже не верила в то, что сможет отыграться, а «Наполи» в свою очередь никуда не спешил, так как счёт итальянцев полностью устраивал.

Лишь в середине тайма Осимхен здорово прошёл и сделал пас на Замбо-Ангисса, который бил метров с десяти. Матеус вновь спас ворота, а нигерийской форвард на добивании не попал по мячу. Затем Кварацхелия ворвался в штрафную слева и бил в ближний угол, но вновь вратарь «Браги» выручил. Гости свой шанс имели за десять минут до конца матча. Гомес прострелил справа, а Рикарду Орта с линии штрафной в касание пробил в штангу.

Таким образом, в плей-офф Лиги чемпионов сыграет «Наполи». Своего соперника по 1/8 финала команда узнает в следующий понедельник, когда пройдёт жеребьёвка. В свою очередь «Брага» весной продолжит выступление в Лиге Европы.

Роман Андреев

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