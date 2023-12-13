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Лига чемпионов

Забил и удалился: Лерагер принёс «Копенгагену» победу над «Галатасараем» и плей-офф Лиги чемпионов

13 Декабря 2023 • 00:54 Комментировать (2)
Копенгаген
1:0
Галатасарай

«Копенгаген» и «Галатасарай» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Паркен».

Протокол игры  
Копенгаген1:0Галатасарай
(1:0) Лерагер Лукас58'  
Грабара КамильАнкерсен ПетерВавро ДенисДикс КевинЙелерт Элиас  37'Лерагер Лукас  86'  90'Фальк РасмусГонсалвеш Диогу 67' (Корнелиус Андреас ( 67') Эльюнусси Мохамед 90' (Хойленд Оскар ( 90') Классон ВикторАчури Мохамед Элиас 81' (Бойлесен Николай ( 81')
Запасные: Фрохолдт ВикторТанлонго МатеоЛунд Йенсен ВальдемарЛарссон ДжорданСандер ТеоДитмер АндреасБардгджи РуниСоренсен Кристиан IОскарссон Орри
Муслера ФернандоБоэ СашаСанчес ДавинсонБардакчи АбдулкеримАнхелиньо Хосе 78' (Оливейра Сержиу ( 78') Торрейра Лукас 78' (Йылмаз Барыш ( 78') Айхан Кан 61' (Зиеш Хаким ( 61') Тете 61' (Мертенс Дрис ( 61') Актюркоглу МухаммедЗаха Уилфрид  56' 65' (Бакамбу Седрик ( 65') Икарди Мауро
Запасные: Жанкат ИлмазН'Домбеле ТангайНельссон ВикторДемирбай КеремКаратас КазимджанГювенч Гюнай
12 декабря. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

Датчане и турки перед последним туром имели шикарный шанс на плей-офф Лиги чемпионов. Если отбросить все дополнительные, сложные расклады, то всё просто – побеждаешь и идёшь дальше. Экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон и компания имели небольшое преимущество за счёт домашних трибун, а Мауро Икарди и компания пытались взять более именитыми и, если хотите, звёздным составом.

Однако общий нерв давил сильно. Не получалось ни у хозяев, ни у гостей. «Галатасарай» начал с пары позиционных атак, «Копенгаген» ответил острым подключением Анкерсена. Петер поддержал атаку справа, получил передачу на ход от Эльюнусси и опасно покатил в дальний угол. Правда, мяч в итоге пролетел рядом со штангой. У гостей Мауро Икарди часто выигрывал верх или касание, но своими тычками тоже отправлял мяч мимо створа.

Шла динамичная игра, хорошие скорости, обоюдоострые атаки, но не было главного – опасных моментов. А с ними и ударов в створ ворот. Зрители всё ждали, ждали, а ждать пришлось долго. Только на исходе часа игрового времени впервые случилось попадание в створ ворот. И, как часто бывает в таких случаях, оно сразу стало голевым. Прервал всеобщее молчание Лукас Лерагер.

По левому краю разогнал атаку Диогу Гонсалвеш, продлив к лицевой линии на Ашури. Элиас прострелил во вратарскую, а усилия партнёров плотным ударом завершил Лерагер – 1:0. Окан Бурук отреагировал незамедлительно. Уже через две минуты были готовы замены, на поле появились «зубры» - Хаким Зиеш и Дрис Мертенс. Казалось, что их появление взбодрит «Галатасарай», но никакого вау эффекта не случилось.

Впереди у турков по-прежнему ничего не получалось – огромное количество потерь, неточные дальние удары и неудачный дриблинг, которым грешил как раз свежий Зиеш. «Копенгаген» же играл хладнокровно, накрывал уже на чужой половине поля, опрометчиво не атаковал соперника. Толику интриги добавил лишь Лерагер, добавивший к голу удаление. Вторую жёлтую карточку Лукас получил вблизи чужой штрафной площади, наступив на ногу Актюркоглу.

Удаление позиций «Копенгагена» никак не пошатнуло. Хозяева спокойно отстояли дополнительное время, выиграли и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасараю» остаётся Лига Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Копенгаген

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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
13 Декабря 2023 в 01:32
Копенгаген - молодцы. Трудяги, которые боролись до конца и добились результата. Галатасарай же, как был по игре никаким в командном плане в начале сезона, так им и остался. Набор ярких индивидуальностей. Не были бы позорники из МЮ настолько убогими, остался бы четвертым. Но - с такой игрой далеко и в ЛЕ пройти не должен.
cabo verde
13 Декабря 2023 в 01:10
кому то в плэй офф явно повезет)
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