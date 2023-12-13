Забил и удалился: Лерагер принёс «Копенгагену» победу над «Галатасараем» и плей-офф Лиги чемпионов

«Копенгаген» и «Галатасарай» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Паркен».

Датчане и турки перед последним туром имели шикарный шанс на плей-офф Лиги чемпионов. Если отбросить все дополнительные, сложные расклады, то всё просто – побеждаешь и идёшь дальше. Экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон и компания имели небольшое преимущество за счёт домашних трибун, а Мауро Икарди и компания пытались взять более именитыми и, если хотите, звёздным составом.

Однако общий нерв давил сильно. Не получалось ни у хозяев, ни у гостей. «Галатасарай» начал с пары позиционных атак, «Копенгаген» ответил острым подключением Анкерсена. Петер поддержал атаку справа, получил передачу на ход от Эльюнусси и опасно покатил в дальний угол. Правда, мяч в итоге пролетел рядом со штангой. У гостей Мауро Икарди часто выигрывал верх или касание, но своими тычками тоже отправлял мяч мимо створа.

Шла динамичная игра, хорошие скорости, обоюдоострые атаки, но не было главного – опасных моментов. А с ними и ударов в створ ворот. Зрители всё ждали, ждали, а ждать пришлось долго. Только на исходе часа игрового времени впервые случилось попадание в створ ворот. И, как часто бывает в таких случаях, оно сразу стало голевым. Прервал всеобщее молчание Лукас Лерагер.

По левому краю разогнал атаку Диогу Гонсалвеш, продлив к лицевой линии на Ашури. Элиас прострелил во вратарскую, а усилия партнёров плотным ударом завершил Лерагер – 1:0. Окан Бурук отреагировал незамедлительно. Уже через две минуты были готовы замены, на поле появились «зубры» - Хаким Зиеш и Дрис Мертенс. Казалось, что их появление взбодрит «Галатасарай», но никакого вау эффекта не случилось.

Впереди у турков по-прежнему ничего не получалось – огромное количество потерь, неточные дальние удары и неудачный дриблинг, которым грешил как раз свежий Зиеш. «Копенгаген» же играл хладнокровно, накрывал уже на чужой половине поля, опрометчиво не атаковал соперника. Толику интриги добавил лишь Лерагер, добавивший к голу удаление. Вторую жёлтую карточку Лукас получил вблизи чужой штрафной площади, наступив на ногу Актюркоглу.

Удаление позиций «Копенгагена» никак не пошатнуло. Хозяева спокойно отстояли дополнительное время, выиграли и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасараю» остаётся Лига Европы.