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Захарян с жёлтой карточкой, «Реал Сосьедад» с первым местом: Ничья с «Интером» на «Сан-Сиро»

13 Декабря 2023 • 00:54 Комментировать (1)
Интер Милан
0:0
Реал Сосьедад

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» и «Реал Сосьедад» спорили в очном матче за первое место в квартете D.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Реал Сосьедад
Зоммер ЯннДармиан МаттеоАчерби ФранческоАугусто КарлосКуадрадо ХуанФраттези ДавидеЧалханоглу Хакан 82' (Аслани Кристьян ( 82') Мхитарян Генрих 65' (Барелла Николо ( 65') Димарко Федерико 77' (Бастони Алессандро ( 77') Санчес Алексис 65' (Мартинес Лаутаро ( 65'  75') Тюрам Маркус 65' (Арнаутович Марко ( 65')
Запасные: Аудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельДи Дженнаро РаффаэлеКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  21' 77' (Ариц Элустондо ( 77') Ле Норман РобенМуньос АйхенСубименди МартинМерино МикельЗахарян Арсен  44' 77' (Магунаселая Хон ( 77') Кубо Такефуса  76'Умар Садик 61' (Туррьентес Беньят ( 61') Оярсабаль Микель
Запасные: Фернандес КарлосТирни КиранОдриосола АльвароУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиДади АльбертоПачеко ХонОласагасти Хон
12 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«Реал Сосьедад» с «Интером» набрали по одиннадцать очков в первых пяти турах. Они синхронно вышли в плей-офф Лиги чемпионов ещё по итогам четвёртого тура. Теперь в очной встрече на «Сан-Сиро» им предстояло выяснить, кому достанется первая строчка в группе. Эта команда стартует на стадии 1/8 финала выездным матчем.

«Реал Сосьедад» подходил к отчётной игре лидером квартета D. Он опережал «Интер» при равенстве очков по дополнительному показателю разницы мячей. В первом туре в Сан-Себастьяне между этими командами зафиксировалась ничья 1:1. Так что «Интеру» для финиширования на первой строчке нужна была победа с любым счётом.

Арсен Захарян появился в стартовом составе баскской команды. На минувших выходных экс-игрок «Динамо» отметился первым результативным действием за новый клуб, отдав голевую передачу в матче с «Вильярреалом». Матч в Милане был шансом для Арсена развить свой успех и утвердиться в качестве игрока основы.

Мяч с первых минут стали контролировать гости, но это нельзя было назвать каким-то опасным владением. По итогам первого тайма «Реал Сосьедад» имел 73 процента по этому показателю. То есть «Интер» показывал, что этот матч не значит для него слишком много. Тех же Лаутаро Мартинеса и Бареллу Симоне Индзаги уже привычно для Лиги чемпионов придержал в запасе.

Подобие опасного момента было за несколько минут до свистка на перерыв. Тюрам по правому полуфлангу отдал Алексису Санчесу. Тот мягко навесил – мяч вернулся к нему от защитника гостей. Тогда Санчес снабдил передачей Мхитаряна, пробившего примерно с одиннадцатиметровой отметки в створ, но накрыл его удар Траоре.

Впрочем, зафиксировалось, что Санчес упустил мяч за пределы поля, поэтому даже углового «интеристы» не заработали. Что касается Захаряна, то он запомнился жёлтой карточкой в конце тайма, которую получил за фол против Фраттези. Напомним, что при счёте 0:0 «Реал Сосьедад» оставался на первой строчке группы D.

После перерыва Индзаги освежил игру заменами, но «Интер» едва не получил пенальти в свои ворота. Арбитр уже указал на точку, однако изменил своё решение после ВАР-просмотра. Кубо, нарисовавший своё падение в чужой штрафной площади, был награждён жёлтой карточкой за симуляцию.

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Захаряна заменили на 77-й минуте. До конца никто так и не поразил никакие ворота. Таким образом, команда Иманоля Альгуасиля выиграла группу D. При одинаковом количестве набранных очков и равенстве по личным встречам «Реал Сосьедад» опередил «Интер» по общей разнице мячей.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Реал Сосьедад Лига Чемпионов Арсен Захарян ещё теги

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
13 Декабря 2023 в 01:00
О как. Вот это баски дали. Солидно. А Индзаги допридерживался нападающих. Ну что - ждем в 1/8 сечу Интер- Барселона?)
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