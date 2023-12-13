Артета: «Райс хорошо сыграл в центре защиты»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета оценил выступление Деклана Райса на позиции центрального защитника.

Опорный хавбек лондонцев вышел на замену на 61-й минуте матча Лиги чемпионов против ПСВ (1:1), заняв место в центре обороны.

«У нас очень мало защитников, и мне было интересно, как мы можем решить эту проблему, когда возникнет необходимость. Думаю, всё сработало хорошо. Райс играл в центре защиты в прошлом. Этот вариант – крайняя мера, но мы должны были попробовать. Я должен знать, что мы можем восполнить этот пробел наилучшим образом», – сказал в послематчевой беседе с журналистами Артета.