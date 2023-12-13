Серхио Рамос раскритиковал судью после поражения от «Ланса»: «Это безумие»

Футболист «Севильи» Серхио Рамос обрушился с критикой на арбитра матча Лиги чемпионов против «Ланса».

Испанский коллектив потерпел поражение (1:2) и завершил выступление в еврокубках, заняв последнее место в группе. Победный гол «Ланса» был забит на 96-й минуте. Ближе к началу второго тайма представители Лиги 1 реализовали пенальти, который, по мнению Рамоса, не следовало назначать.

«Это скандал. Я не знаю, что произошло. Назначенный в наши ворота пенальти – безумие, его видел только судья. Я схватился за голову, когда узнал о решении рефери», – цитирует Goal 37-летнего игрока, ставшего лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди защитников.