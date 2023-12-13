Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Серхио Рамос раскритиковал судью после поражения от «Ланса»: «Это безумие»

13 Декабря 2023 • 00:23 Комментировать
Ланс
2:1
Севилья

Футболист «Севильи» Серхио Рамос обрушился с критикой на арбитра матча Лиги чемпионов против «Ланса».

Испанский коллектив потерпел поражение (1:2) и завершил выступление в еврокубках, заняв последнее место в группе. Победный гол «Ланса» был забит на 96-й минуте. Ближе к началу второго тайма представители Лиги 1 реализовали пенальти, который, по мнению Рамоса, не следовало назначать.

«Это скандал. Я не знаю, что произошло. Назначенный в наши ворота пенальти – безумие, его видел только судья. Я схватился за голову, когда узнал о решении рефери», – цитирует Goal 37-летнего игрока, ставшего лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди защитников.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Севилья Серхио Рамос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Декабря
00:23
Серхио Рамос раскритиковал судью после поражения от «Ланса»: «Это безумие»
12 Декабря
22:54
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
22:47
«Ланс» додавил «Севилью» на шестой добавленной минуте и оставил испанцев без «любимой» Лиги Европы
21:40
Рамос сравнялся с Раулем и вышел на 8-е место по сыгранным матчам в Лиге чемпионов
20:14
«Ланс» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
11:37
Ланс - Севилья: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Декабря
17:03
«Манчестер Юнайтед» может вылететь из еврокубков – интриги вторника в Лиге чемпионов 4
16:11
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ланс — Севилья Лиги чемпионов - 12 декабря 2023
10 Декабря
21:04
​Прогноз на точный счёт матча Ланс – Севилья Лиги чемпионов 12 декабря 2023
17:25
«Ланс» - «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Севилья Севилья
2
1
2.30 3.30 3.20
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
1
1
3.55 3.80 1.98
Видео
83 мин
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
1
0
2.65 3.80 2.45
Видео
83 мин
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
1.80 4.00 4.00
Видео
83 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
0
1
2.50 3.65 2.65
Видео
83 мин
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
2
4.40 4.10 1.74
Видео
83 мин
Наполи Наполи
Брага Брага
2
0
1.40 5.20 7.20
Видео
83 мин
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Бенфика Бенфика
1
2
2.90 3.65 2.31
Видео
13.12.23 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 6.80 1.24
Видео
13.12.23 в 20:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
1.30 6.00 8.80
Видео
13.12.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
1.67 4.00 4.90
Видео
13.12.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
3.35 3.65 2.10
Видео
13.12.23 в 23:00
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.54 4.20 6.20
Видео
13.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1.74 4.00 4.50
Видео
13.12.23 в 23:00
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
6.00 4.70 1.49
Видео
13.12.23 в 23:00
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2.50 3.50 2.75
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
00:23 · Лига чемпионов
Серхио Рамос раскритиковал судью после поражения от «Ланса»: «Это безумие»
00:09 · Лига чемпионов
Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов
12 Декабря
23:59 · Лига чемпионов
Модрич – первый со времён Роналду игрок «Реала», не забивший пенальти в Лиге чемпионов
23:50 · Лига чемпионов
Магуайр был заменён из-за травмы в матче против «Баварии»
23:25 · Лига чемпионов
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Севилья» стала пятой испанской командой в истории Лиги чемпионов без единой победы в группе
22:54 · Лига Европы
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
22:45 · Лига чемпионов
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не проигрывает дома 13 месяцев
22:36 · Лига чемпионов
Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Унион» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 3
22:30 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:30 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем