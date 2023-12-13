Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о перспективах команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Канониры» финишировали первыми в своём квартете. В матче последнего тура английский коллектив поделил очки с нидерландским ПСВ (1:1).

«Я увидел, что мы способны конкурировать на этом уровне. Очень важно, что мы финишировали первыми в группе, причём сделали это ещё за тур до конца. Нужно продолжать побеждать. Мы вернёмся к делу в феврале», – ответил Артета в послематчевом интервью на вопрос о шансах «Арсенала» добиться успеха в Лиге чемпионов.

Лондонцы набрали 13 очков, на четыре балла опередив ПСВ, который стал вторым. «Ланс» (8) отправился в Лигу Европы, а «Севилья» (2) завершила выступление в еврокубках.