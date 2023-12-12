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Модрич – первый со времён Роналду игрок «Реала», не забивший пенальти в Лиге чемпионов

12 Декабря 2023 • 23:59 Комментировать
Унион Берлин
1:2
Реал Мадрид
2-й тайм

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не реализовал пенальти во встрече с берлинским «Унионом».

Хорватский ветеран подошёл к точке на 45-й минуте, но не смог переиграть голкипера соперников Фредерика Рённова. По информации MisterChip, Модрич стал первым более чем за девять лет игроком «сливочных», не забившим одиннадцатиметровый в Лиге чемпионов. Последний такой случай был зафиксирован в октябре 2014 года, когда Криштиану Роналду не сумел поразить ворота «Лудогорца».

«Унион» открыл счёт в матче сразу после неудачи Модрича. За событиями второй половины встречи можно будет наблюдать на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лука Модрич Унион Берлин Фредерик Рённов ещё теги

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