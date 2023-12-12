Модрич – первый со времён Роналду игрок «Реала», не забивший пенальти в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не реализовал пенальти во встрече с берлинским «Унионом».

Хорватский ветеран подошёл к точке на 45-й минуте, но не смог переиграть голкипера соперников Фредерика Рённова. По информации MisterChip, Модрич стал первым более чем за девять лет игроком «сливочных», не забившим одиннадцатиметровый в Лиге чемпионов. Последний такой случай был зафиксирован в октябре 2014 года, когда Криштиану Роналду не сумел поразить ворота «Лудогорца».

«Унион» открыл счёт в матче сразу после неудачи Модрича. За событиями второй половины встречи можно будет наблюдать на сайте LiveResult.