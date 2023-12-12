Магуайр был заменён из-за травмы в матче против «Баварии»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил травму в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Ближе к концу тайма англичанин оказался на газоне, после чего попросил замену. На 41-й минуте 30-летний футболист покинул поле под аплодисменты публики «Олд Траффорд», а его место в центре обороны занял Джонни Эванс.

Команды так и не открыли счёт в первом тайме. Следить за ходом второй половины встречи можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» необходимо обыгрывать «Баварию», чтобы рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов.