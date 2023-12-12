Пиоли: «Леау готов выйти в старте»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил информацию о готовности Рафаэла Леау сыграть в матче против «Ньюкасла».

Ранее возвращение звёздного португальца, пропустившего из-за травмы более месяца, анонсировали итальянские СМИ. По словам Пиоли, нападающего можно ждать даже в стартовом составе.

«Леау? С ним всё в порядке. Он готов выйти на поле с первых минут», – заявил на пресс-конференции рулевой «россонери», назвавший встречу с «Ньюкаслом» самой важной в сезоне.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Милану» необходимо обыграть «сорок» в Англии, однако и этого не хватит, если «ПСЖ» добьётся результата во встрече с «Боруссией» Дортмунд.