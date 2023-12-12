Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ланс» додавил «Севилью» на шестой добавленной минуте и оставил испанцев без «любимой» Лиги Европы

12 Декабря 2023 • 22:47 Комментировать
Ланс
2:1
Севилья

«Ланс» и «Севилья» схлестнулись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Боллар-Делелис».

Протокол игры  
Ланс2:1Севилья
(1:0) Франковски Пшемыслав63'  
  79'Рамос Серхио (1:1)
(2:1) Фюльжени Анжело90'  
Самба БрисГради Жонатан 90' (Хусанов Абдукодир ( 90') Дансо Кевин  90'Медина Факундо  75'Агилар РубенМенди Нампали 23' (Эль Айнауи Нейл ( 23'  37') Абдул-Самед СалисФранковски ПшемыславСотока ФлорианВахи Элю 72' (Фюльжени Анжело ( 72'  85') Коста Давид 72' (Гилавоги Морган ( 72')
Запасные: Пандор ЯнникАйдара МассадиоДиуф ЭндиСишуба АяндаСаид УэслиТомассон АдриенМауасса ФетЛека Жан-Луи
Дмитрович МаркоГудель НеманьяРамос Серхио  80'Салас Кике  65'Хуанлу СанчесПедроса АдриаСоу ДжибрилСумаре Бубакари  61'Ракитич ИванТоррес Оливер 70' (Мир Рафа ( 70'  90') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Флорес АльбертоАрболь МатиасКолладо АльбертоБенавидес ДариоГаттони ФедерикоБуэно Ману
12 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

В заключительном туре «Ланс» и «Севилья» решали, кто же продолжит еврокубковую кампанию. Шанс на плей-офф Лиги чемпионов был утерян ещё в прошлом туре, остаётся только Лига Европы, так любимая «Севильей». Но попасть туда андалусийцам было куда сложнее, чем французам. «Ланс» играл дома и его устраивал любой результат, кроме поражения. А «Севилье» нужно было обязательно побеждать на выезде, чтобы забирать третье место в группе.

Болельщиков «Севильи» всё же пустили на стадион, человек 200-300 представляли интересы гостей. А сами гости начали активно, Диего Алонсо и его футболисты не оставляли надежды пробиться в Лигу Европы. Эн-Несири и Оливер Торрес бежали вперёд, мощно прессинговали, открывались, но первый момент в свой распоряжение получил Гудель. Ракитич покатил на Неманью, а тот со средней дистанции пальнул в защитника.

«Ланс» же по большей части отбивался, плотно стоял в обороне, часто фолил. Даже не фолов было много, а столкновений. Больше страдали, кстати, французы. Уже в середине первого тайма вынужденную замену произвели хозяева: вместо Эль-Айнауи появился Менди. А следом прилетел и момент «Севильи». Хуанлу Санчес с правого края штрафной площади не стал простреливать, отбросил на Ракитича. Иван же с дуги бил под перекладину, но Самба в прыжке одной рукой перевёл на угловой.

Первый тайм целиком остался за «Севильей», вот только дивидендов извлечь на удалось. «Ланс» легко выдержал давление, а сразу после перерыва чуть не открыл счёт. Нейл Эль-Айнауи отдал пас вперёд на рывок Элье, тот вывалился на правый край штрафной площади и пробил в ближнюю «девятку». Дмитрович парировал, ещё и офсайд у форварда зафиксировали. Ответ «Севильи» был очень звонким. Адриа Педроса после прострела справа подставил ногу, лупанув в перекладину с близкой дистанции.

А на исходе часа игрового времени счёт всё-таки был открыт. Медина сыграл в «стенку» с Ваи, ворвался в штрафную площадь и получил по ногам от Сумаре. Пенальти назначен, а Пшемыслав Франковски точен, с 11 метров мяч отправился в «девятку» - 1:0. Это не последний пенальти в этот вечер. Ракитич подал с левого края в штрафную, где Эн-Несири придержал за руку как раз Медина, заработавший первый 11-метровый удар. Правда, теперь он фолил сам.

Серхио Рамос с первой попытки пенальти не реализовал (Самба парировал), но арбитр заметил, что голкипер слишком рано сошёл с линии ворот. Со второй попытки Серхио Рамос исполнил «паненку», отправив Самба в угол. Очень хладнокровно реализован пенальти – 1:1. «Ланс» и «Севилья» очки не поделили. Французы додавили соперника на шестой добавленной минуте. Педроса ошибся в центре поля, Сотока перехватил, чуть протащил и прострелил. Фюльжени спокойно мяч подхватил, вышел на Дмитровича и пробил в угол - 2:1.

Французы побеждают и отправляются в плей-офф Лиги Европы, а вот «Севилья» своего любимого турнира лишена.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Севилья

Новости по матчу

12 Декабря
22:54
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
22:47
«Ланс» додавил «Севилью» на шестой добавленной минуте и оставил испанцев без «любимой» Лиги Европы
21:40
Рамос сравнялся с Раулем и вышел на 8-е место по сыгранным матчам в Лиге чемпионов
20:14
«Ланс» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
11:37
Ланс - Севилья: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Декабря
17:03
«Манчестер Юнайтед» может вылететь из еврокубков – интриги вторника в Лиге чемпионов 4
16:11
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ланс — Севилья Лиги чемпионов - 12 декабря 2023
10 Декабря
21:04
​Прогноз на точный счёт матча Ланс – Севилья Лиги чемпионов 12 декабря 2023
17:25
«Ланс» - «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Севилья Севилья
2
1
2.30 3.30 3.20
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
1
1
3.55 3.80 1.98
Видео
65 мин
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
1
0
2.65 3.80 2.45
Видео
65 мин
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
1.80 4.00 4.00
Видео
65 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
0
0
2.50 3.65 2.65
Видео
65 мин
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
0
4.40 4.10 1.74
Видео
65 мин
Наполи Наполи
Брага Брага
2
0
1.40 5.20 7.20
Видео
65 мин
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Бенфика Бенфика
1
2
2.90 3.65 2.31
Видео
13.12.23 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 6.80 1.24
Видео
13.12.23 в 20:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
1.30 6.00 8.80
Видео
13.12.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
1.67 4.00 4.90
Видео
13.12.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
3.35 3.65 2.10
Видео
13.12.23 в 23:00
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.54 4.20 6.20
Видео
13.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1.74 4.00 4.50
Видео
13.12.23 в 23:00
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
6.00 4.70 1.49
Видео
13.12.23 в 23:00
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2.50 3.50 2.75
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
00:09 · Лига чемпионов
Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов
12 Декабря
23:59 · Лига чемпионов
Модрич – первый со времён Роналду игрок «Реала», не забивший пенальти в Лиге чемпионов
23:50 · Лига чемпионов
Магуайр был заменён из-за травмы в матче против «Баварии»
23:25 · Лига чемпионов
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Севилья» стала пятой испанской командой в истории Лиги чемпионов без единой победы в группе
22:54 · Лига Европы
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
22:45 · Лига чемпионов
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не проигрывает дома 13 месяцев
22:36 · Лига чемпионов
Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Унион» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 3
22:30 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:30 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:30 · Лига чемпионов
«Копенгаген» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем