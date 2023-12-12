«Ланс» додавил «Севилью» на шестой добавленной минуте и оставил испанцев без «любимой» Лиги Европы

«Ланс» и «Севилья» схлестнулись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Боллар-Делелис».

В заключительном туре «Ланс» и «Севилья» решали, кто же продолжит еврокубковую кампанию. Шанс на плей-офф Лиги чемпионов был утерян ещё в прошлом туре, остаётся только Лига Европы, так любимая «Севильей». Но попасть туда андалусийцам было куда сложнее, чем французам. «Ланс» играл дома и его устраивал любой результат, кроме поражения. А «Севилье» нужно было обязательно побеждать на выезде, чтобы забирать третье место в группе.

Болельщиков «Севильи» всё же пустили на стадион, человек 200-300 представляли интересы гостей. А сами гости начали активно, Диего Алонсо и его футболисты не оставляли надежды пробиться в Лигу Европы. Эн-Несири и Оливер Торрес бежали вперёд, мощно прессинговали, открывались, но первый момент в свой распоряжение получил Гудель. Ракитич покатил на Неманью, а тот со средней дистанции пальнул в защитника.

«Ланс» же по большей части отбивался, плотно стоял в обороне, часто фолил. Даже не фолов было много, а столкновений. Больше страдали, кстати, французы. Уже в середине первого тайма вынужденную замену произвели хозяева: вместо Эль-Айнауи появился Менди. А следом прилетел и момент «Севильи». Хуанлу Санчес с правого края штрафной площади не стал простреливать, отбросил на Ракитича. Иван же с дуги бил под перекладину, но Самба в прыжке одной рукой перевёл на угловой.

Первый тайм целиком остался за «Севильей», вот только дивидендов извлечь на удалось. «Ланс» легко выдержал давление, а сразу после перерыва чуть не открыл счёт. Нейл Эль-Айнауи отдал пас вперёд на рывок Элье, тот вывалился на правый край штрафной площади и пробил в ближнюю «девятку». Дмитрович парировал, ещё и офсайд у форварда зафиксировали. Ответ «Севильи» был очень звонким. Адриа Педроса после прострела справа подставил ногу, лупанув в перекладину с близкой дистанции.

А на исходе часа игрового времени счёт всё-таки был открыт. Медина сыграл в «стенку» с Ваи, ворвался в штрафную площадь и получил по ногам от Сумаре. Пенальти назначен, а Пшемыслав Франковски точен, с 11 метров мяч отправился в «девятку» - 1:0. Это не последний пенальти в этот вечер. Ракитич подал с левого края в штрафную, где Эн-Несири придержал за руку как раз Медина, заработавший первый 11-метровый удар. Правда, теперь он фолил сам.

Серхио Рамос с первой попытки пенальти не реализовал (Самба парировал), но арбитр заметил, что голкипер слишком рано сошёл с линии ворот. Со второй попытки Серхио Рамос исполнил «паненку», отправив Самба в угол. Очень хладнокровно реализован пенальти – 1:1. «Ланс» и «Севилья» очки не поделили. Французы додавили соперника на шестой добавленной минуте. Педроса ошибся в центре поля, Сотока перехватил, чуть протащил и прострелил. Фюльжени спокойно мяч подхватил, вышел на Дмитровича и пробил в угол - 2:1.

Французы побеждают и отправляются в плей-офф Лиги Европы, а вот «Севилья» своего любимого турнира лишена.