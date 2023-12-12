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Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»

12 Декабря 2023 • 22:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Милан
1 1.92 X 4.00 2 3.75
Через 22 ч. 32 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился настроем перед матчем Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Обе команды набрали по пять очков после пяти туров. В заключительной встрече группового этапа «Милану», как и «Ньюкаслу», необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала.

«Для нас это будет финал, первый матч сезона, в котором многое решается. Наша задача – остаться в еврокубках, мы должны сосредоточиться на победе и не думать о параллельном матче.

Думаю, настрой будет запредельным. «Ньюкасл» – одна из команд, которая преображается во всём, когда играет дома. Они всего по одному разу проиграли на своём поле в АПЛ и в Лиге чемпионов. Будет очень нелегко здесь играть, но мы должны быть готовы», – сказал Пиоли в интервью официальному каналу «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ МИЛАН
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