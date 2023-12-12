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«Арсенал» полурезервным составом поделил очки с ПСВ и выиграл группу В

12 Декабря 2023 • 22:43 Комментировать (2)
ПСВ
1:1
Арсенал

ПСВ и «Арсенал» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 12 декабря на стадионе «Филипс».

Протокол игры  
ПСВ1:1Арсенал
  42'Нкетиа Эдди (0:1)
(1:1) Вертессен Йорбе50'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреОбиспо АрмандоЖуниор МауроТильман Малик 83' (Тиль Гус ( 83') Ван Анхольт ПатрикСайбари Исмаэль 74' (Дест Серджиньо ( 74') Бакайоко Жоан 74' (Бабади Исаак ( 74') Пепи РикардоВертессен Йорбе 90' (Оппегорд Фредрик ( 90')
Запасные: Де Йонг ЛюкДроммел ЙоэлВатерман БойСамбо ШурандиБоскальи Оливье
Ремсдейл АаронСедрик Соареш 62' (Уайт Бен ( 62') Салиба Вильям 62' (Райс Деклан ( 62') Габриэль дос СантосКивёр ЯкубЭльнени Мохамед 62' (Эдегор Мартин ( 62') Жоржиньо IIХаверц Кай 89' (Смит-Роу Эмиль ( 89') Нелсон Райс 89' (Жезус Габриэль ( 89') Нкетиа ЭддиТроссар Леандро
Запасные: Хейн Карл-ЯкобСака БукайоМартинелли ГабриэлНванери ИтанУолтерс РеуэлЗинченко АлександрРайя ДавидСоуза Лино
12 декабря. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Турнирного значения матч ПСВ и «Арсенала» не имел. Обе команды уже в плей-офф Лиги чемпионов, англичане вышли с первого места, голландцы со второго. Но «ПСВ» в этом сезоне очень хорош, он готов бросать вызов фаворитам. Более того, Гус Тиль и компания хотят проверить себя на фоне сильных команд. А домашний матч против «Арсенала» - шикарная возможность. Хозяева просто не могли подойти к ней с наплевательским настроением.

ПСВ выставил основное атакующее трио (Бакайоко, Пепи, Вертессен), Артета же ожидаемо прибег к ротации -  в атаке работали Нкетиа, Нельсон, Хаверц. «Основная» атака, конечно же, заявила о себе раньше. Рикардо Пепи остался на подборе у чужой штрафной площади, поймал отскок и пальнул в защитника. Рэмсдейл уже лежал на газоне и спасти свою команду не сумел бы, но мяч проскакал чуть правее створа.

Давление ПСВ продолжилось. Йорбе Вертессен откликнулся на подачу с правого фланга от Тезе и головой пробил в правую штангу. Голкипер опять же тянулся, но лишь проводил мяч кошачьим прыжком. Затем Йохан Бакайоко устроил соло. «Стеночка» с Тилльманом, затем рывок к углу штрафной площади, пара финтов и удар в дальний угол. Классно пробил бельгиец, однако чуть не докрутил – мяч прошёл рядом со штангой.

Свои моменты ПСВ не реализовал и был наказан. Главный футбольный закон сработал перед перерывом. Эдди Нкетиа в штрафной площади открылся, получил передачу от Нельсона, резко развернулся и сразу пальнул в правый угол – 0:1. Но лидировали гости совсем недолго. Справедливость восторжествовала сразу после перерыва. Лишь пять минут отыграли команды.

Рикардо Пепи получил пас вразрез и убежал на Рэмсдейла, но решил остановится и дождаться Вертессена, отдав пас партнёру. Йорбе же набежал, осмотрелся и пробил в штангу, от которой мяч и попал в ворота – 1:1. И вот уже равный счёт не лучшим образом повлиял на ПСВ. Теперь бразды правления забрал «Арсенал», гости диктовали темп игры, опаснее атаковали. Свежий Эдегор выскочил на прострел Нельсона, пробив в сетку с внешней стороны. Трибуны вздрогнули.

В ответ ПСВ организовал быстрый выпад для Сайбари, убежавшего по левому краю. Сильно пробил Исмаэль по кратчайшей траектории в ближний угол, но лишь сотряс штангу. «Арсенал» же оставил силы на концовку, даже забив гол. Якуб Кивёр воспользовался ошибкой Бенитеса и замкнул кросс Мартина Эдегора, но мяч не засчитали - до кросса норвежец немного забрался в офсайд.

А уже на шестой добавленной минуте победу гостям мог принести тот же Кивёр. Первым он оказался на отскоке после удара Троссара, добавлял из убойной позиции, но умудрился взять выше ворот. Ничья оставляет команды при своих, лондонцы уверенно выигрывают группу, голландцы - вторые.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ

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Комментарии (2)
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Zed2891
12 Декабря 2023 в 23:13
Сыграли честно говоря х..уево. И Эдегор что-то никак прошлогоднюю форму не наберет. И никого нового не увидели, к сожалению.
redwhite1959
12 Декабря 2023 в 22:59
Перед игрой подумал, что Бош и его команда постараются взять реванш за крупное поражение в Лондоне. Да и деньги неплохие платят за победу в ЛЧ в каждой игре. Но - как говорится - болельщики полагают, а тренеры располагают)) Вышли полуторные составы и - как ни старались - "сгоняли ничейку". Результат закономерный. Одна радость для меня - обе команды "пробили" тотал больше 1,5))
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