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Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

12 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Бавария
1 2.70 X 4.10 2 2.45
2-й тайм

Центральный защитник Рафаэль Варан впервые за долгое время выйдет в основе «Манчестер Юнайтед».

30-летний француз сыграет в связке с Гарри Магуайром в решающем для «красных дьяволов» поединке Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Сегодня нам нужна сильная защита. Варан – очень опытный игрок, и против «Баварии» будет особенно важно наилучшим образом сыграть в обороне», – заявил в предматчевом интервью TNT Sports тен Хаг.

Рафаэль Варан не появлялся на поле более месяца, а его последний выход в старте датирован 8 ноября – тогда «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Эрик тен Хаг ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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