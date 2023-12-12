Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник Рафаэль Варан впервые за долгое время выйдет в основе «Манчестер Юнайтед».

30-летний француз сыграет в связке с Гарри Магуайром в решающем для «красных дьяволов» поединке Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Сегодня нам нужна сильная защита. Варан – очень опытный игрок, и против «Баварии» будет особенно важно наилучшим образом сыграть в обороне», – заявил в предматчевом интервью TNT Sports тен Хаг.

Рафаэль Варан не появлялся на поле более месяца, а его последний выход в старте датирован 8 ноября – тогда «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4).