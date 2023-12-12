Рамос – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов среди защитников

Серхио Рамос вышел на первое место в списке самых результативных защитников в истории Лиги чемпионов.

Свой очередной гол 37-летний игрок забил в поединке последнего тура групповой стадии против «Ланса», реализовав пенальти на 79-й минуте. Теперь в активе Рамоса 17 взятий ворот в Лиге чемпионов за всю карьеру – лучший показатель в истории турнира среди защитников, докладывает Opta. Второе место делят между собой экс-центрбек «Барселоны» Херард Пике и бывшая футболист мадридского «Реала» Роберто Карлос – у них по 16 голов.

Точный удар Рамоса позволил «Севилье» сравнять счёт в матче с «Лансом». За событиями концовки встречи можно следить на сайте LiveResult.