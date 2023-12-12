Кварацхелия и Осимхен – в основе «Наполи» на игру с «Брагой»

«Наполи» представил свой состав на последнюю игру группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в рамках которой «адзурри» встретятся с «Брагой». Он выглядит следующим образом:

Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Натан, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Политано.

Напомним, что «Наполи» сейчас с семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы С. На первом – «Реал», 12 баллов, на третьем – сегодняшний соперник неаполитанцев – «Брага», четыре очка. Берлинский «Унион» - на четвёртой строчке, один балл.

Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал. До начала – менее часа!