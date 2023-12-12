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Сарри: «Мората – выдающийся игрок»

12 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Атлетико М
...
Лацио
1 1.60 X 4.15 2 5.80
13.12 23:00

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что думает о сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов – мадридском «Атлетико».

Встреча состоится в среду в рамках последнего тура группового этапа.

«Когда вы играете с такими командами, как «Атлетико» или «Интер», у вас не очень много шансов на победу, ведь это совсем другой уровень. Но мы должны извлечь максимум из своих возможностей.

Мората? Это выдающийся игрок, обладающий великолепными техническими и физическими данными. Он практически идеален для моего стиля игры. В «Челси» у него были проблемы психологического характера, и мы с ним обсуждали это перед нашим предыдущим матчем», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Сарри.

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