Захарян попал в основу «Реал Сосьедада» на матч против «Интера»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в основной состав команды на матч шестого тура Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Состав «Интера»: Зоммер, Ачерби, Аугусто, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Фраттези, Куадрадо, Тюрам, Санчес.

Состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Муньос, ле Норман, Субельдия, Траоре, Захарян, Мерино, Субименди, Кубо, Садик, Оярсабаль.

Матч на «Сан Сиро» начнётся в 23:00 по московскому времени. С 11 очками «Интер» и «Реал Сосьедад» делят первое место в группе перед заключительным матчем групповой стадии.