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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» опубликовали составы на матч шестого тура Лиги чемпионов

12 Декабря 2023 • 22:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
1 2.70 X 4.10 2 2.45
Через 0 ч. 25 мин.

Эрик тен Хаг и Томас Тухель опубликовали составы на последний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

Стартовый состав «МЮ»: Онана, Шоу, Магуайр, Варан, Далот, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хёйлунн.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Дэвис, Ким, Упамекано, Мазрауи, Горецка, Киммих, Мусиала, Сане, Коман, Кейн.

Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Красные дьяволы» с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу группы А. «Бавария» набрала 13 баллов и досрочно выиграла квартет.

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