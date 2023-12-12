«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» опубликовали составы на матч шестого тура Лиги чемпионов

Эрик тен Хаг и Томас Тухель опубликовали составы на последний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».
Стартовый состав «МЮ»: Онана, Шоу, Магуайр, Варан, Далот, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хёйлунн.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Дэвис, Ким, Упамекано, Мазрауи, Горецка, Киммих, Мусиала, Сане, Коман, Кейн.
Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Красные дьяволы» с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу группы А. «Бавария» набрала 13 баллов и досрочно выиграла квартет.
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