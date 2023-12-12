Пулишич: «Милан» отдаст все силы, чтобы выйти в 1/8 финала»

Футболист «Милана» Кристиан Пулишич ответил на вопросы журналистов о предстоящем матче против «Ньюкасла».

Команды встретятся в Англии в среду. В настоящий момент «сороки» занимают третью строчку с пятью очками, а «россонери» – последние с таким же показателем набранных баллов. Для выхода в плей-офф турнира обеим командам необходимо побеждать и надеяться на благоприятный исход матча «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.

«Нас определённо ждёт трудная игра. Играть на этом стадионе непросто, атмосфера будет напряжённой, но, думаю, мы готовы. Мы должны отдать все силы, чтобы выйти в 1/8 финала. Нам нужно сосредоточиться на победе – мы можем повлиять только на результат своего матча. Необходимо сделать свою часть работы, а дальше будет видно», – цитирует Football Italia Пулишича.