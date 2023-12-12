Нкетиа забил дебютный гол в Лиге чемпионов

Вечером вторника лондонский «Арсенал» в рамках группы В гостит в Нидерландах у ПСВ. По итогам первого тайма матча «канониры» впереди – 1:0. Единственный гол тайма на 42-й минуте с паса Райса Нелсона оформил нападающий лондонцев Эдди Нкетиа.

Таким образом, сегодняшний гол стал для Нкетии первым голом в карьере, забитым в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Всего в этом сезоне у нападающего набралось шесть забитых голов и три голевые передачи во всех официальных турнирах, пять из голов – в рамках Премьер-лиги.

Текстовую трансляцию матча ПСВ – «Арсенал» проводит наш портал. Не за горами второй тайм!