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Нкетиа забил дебютный гол в Лиге чемпионов

12 Декабря 2023 • 21:48 Комментировать
ПСВ
1:1
Арсенал
1 2.80 X 3.55 2 2.60
2-й тайм

Вечером вторника лондонский «Арсенал» в рамках группы В гостит в Нидерландах у ПСВ. По итогам первого тайма матча «канониры» впереди – 1:0. Единственный гол тайма на 42-й минуте с паса Райса Нелсона оформил нападающий лондонцев Эдди Нкетиа.

Таким образом, сегодняшний гол стал для Нкетии первым голом в карьере, забитым в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Всего в этом сезоне у нападающего набралось шесть забитых голов и три голевые передачи во всех официальных турнирах, пять из голов – в рамках Премьер-лиги.

Текстовую трансляцию матча ПСВ – «Арсенал» проводит наш портал. Не за горами второй тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эдди Нкетиа

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