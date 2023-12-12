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Рамос сравнялся с Раулем и вышел на 8-е место по сыгранным матчам в Лиге чемпионов

12 Декабря 2023 • 21:40 Комментировать
Ланс
1:1
Севилья
1 1.90 X 3.70 2 4.15
2-й тайм

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос настиг Рауля в списке игроков с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов.

Сегодняшняя игра против «Ланса» – 142-я для испанского центрбека в самом престижном еврокубке. По данным Opta, это восьмой показатель наряду со знаменитым экс-форвардом мадридского «Реала» Раулем. Выше в рейтинге располагаются Тони Кроос (143), Томас Мюллер (146), Хави (151), Карим Бензема (152), Лионель Месси (163), Икер Касильяс (177) и Криштиану Роналду (183).

Текстовая онлайн-трансляция матча «Ланс» – «Севилья» проходит на сайте LiveResult.ru. Команды не открыли счёт после первого тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос Рауль Гонсалес ещё теги

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