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Хави: «Ван Боммель отлично меня понимает»

12 Декабря 2023 • 21:33 Комментировать
Антверпен
...
Барселона
1 5.60 X 4.40 2 1.58
13.12 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о рулевом «Антверпена» Марке ван Боммеле.

Испанский и нидерландский специалист в прошлом вместе выступали за «Барселону». В среду они будут противостоять друг другу в качестве тренеров в поединке Лиги чемпионов.

«Ван Боммель отлично меня понимает, он умеет сопереживать. У нас отличные взаимоотношения, и я знаю, что он обладает лидерством и необходимыми способностями, чтобы добиваться успехов. Он здорово справляется со своей работой, я считаю его хорошим тренером. Его команда попала в очень непростую группу в этом розыгрыше», – заявил наставник «сине-гранатовых» на предматчевой пресс-конференции.

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