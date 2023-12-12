Хави: «Ван Боммель отлично меня понимает»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о рулевом «Антверпена» Марке ван Боммеле.

Испанский и нидерландский специалист в прошлом вместе выступали за «Барселону». В среду они будут противостоять друг другу в качестве тренеров в поединке Лиги чемпионов.

«Ван Боммель отлично меня понимает, он умеет сопереживать. У нас отличные взаимоотношения, и я знаю, что он обладает лидерством и необходимыми способностями, чтобы добиваться успехов. Он здорово справляется со своей работой, я считаю его хорошим тренером. Его команда попала в очень непростую группу в этом розыгрыше», – заявил наставник «сине-гранатовых» на предматчевой пресс-конференции.