Тен Хаг: «Мы должны показать себя с лучшей стороны, чтобы остаться в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Красные дьяволы» занимают последнее место в квартете перед матчем последнего тура против «Баварии». Английскому коллективу необходимо одерживать победу и рассчитывать на положительный исход параллельной встречи «Копенгагена» с «Галатасараем».

«Мы знаем, что нет никаких оправданий нашему поражению от «Борнмута» в выходные, и мы все несём за это ответственность. Сегодня нам нужно показать свою лучшую игру – у нас просто нет другого выбора, ведь в ином случае мы не останемся в Лиге чемпионов.

Думаю, в первом матче против «Баварии» наше поражение можно считать заслуженным, а в последующих четырёх играх всё решили наши нелепые ошибки», – цитирует The United Stand тен Хага.