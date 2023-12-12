«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В шестом туре Лиги чемпионов встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Бавария
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Протокол игры
|71'Коман Кингсли (0:1)
Онана Андре•Далот Диогу•Магуайр Гарри40' (Эванс Джонни (40') •Варан Рафаэль•Шоу Люк46' (Уан-Биссака Аарон (46') •Мактоминай Скотт•Амрабат Софьян• 61'Фернандеш Бруну•Антони 53'75' (Межбри Ханнибал (75') •Хёйлунн Расмус•Гарначо Алехандро75' (Пельистри Факундо (75')
Нойер Мануэль•Мазрауи Нуссаир46' (Лаймер Конрад (46') •Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Горецка Леон•Коман Кингсли77' (Тель Матис (77') •Мусиала Джамал67' (Мюллер Томас (67') •Сане Лерой•Кейн Гарри
12 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
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