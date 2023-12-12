Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Интер Милан
0:0
Реал Сосьедад
1 2.80 X 1.90 2 5.90
2-й тайм

«Интер» и «Реал Сосьедад» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Реал Сосьедад
Зоммер ЯннДармиан МаттеоАчерби ФранческоАугусто КарлосКуадрадо ХуанФраттези ДавидеЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 65' (Барелла Николо ( 65') Димарко ФедерикоСанчес Алексис 65' (Мартинес Лаутаро ( 65') Тюрам Маркус 65' (Арнаутович Марко ( 65')
Запасные: Аудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельАслани КристьянБастони АлессандроДи Дженнаро РаффаэлеКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  21' 77' (Ариц Элустондо ( 77') Ле Норман РобенМуньос АйхенСубименди МартинМерино МикельЗахарян Арсен  44' 77' (Магунаселая Хон ( 77') Кубо Такефуса  76'Умар Садик 61' (Туррьентес Беньят ( 61') Оярсабаль Микель
Запасные: Фернандес КарлосТирни КиранОдриосола АльвароУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиДади АльбертоПачеко ХонОласагасти Хон
12 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Реал Сосьедад

Новости по матчу

12 Декабря
22:30
«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:12
Захарян попал в основу «Реал Сосьедада» на матч против «Интера»
21:10
Александр Мостовой: «Если Захарян забьёт «Интеру», то его сразу будут ставить в состав»
13:07
PARI: «Интер» обыграет «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов и выйдет из группы с первого места
11 Декабря
17:29
Бесплатный прогноз и ставка на матч Интер Милан — Реал Сосьедад Лиги чемпионов — 12 декабря 2023
17:03
«Манчестер Юнайтед» может вылететь из еврокубков – интриги вторника в Лиге чемпионов 4
00:01
​Прогноз на точный счёт матча Интер Милан – Реал Сосьедад Лиги чемпионов 12 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Севилья Севилья
2
1
2.30 3.30 3.20
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
1
1
3.55 3.80 1.98
Видео
81 мин
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
1
0
2.65 3.80 2.45
Видео
81 мин
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
1.80 4.00 4.00
Видео
81 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
0
1
2.50 3.65 2.65
Видео
81 мин
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
2
4.40 4.10 1.74
Видео
81 мин
Наполи Наполи
Брага Брага
2
0
1.40 5.20 7.20
Видео
81 мин
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Бенфика Бенфика
1
2
2.90 3.65 2.31
Видео
13.12.23 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 6.80 1.24
Видео
13.12.23 в 20:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
1.30 6.00 8.80
Видео
13.12.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
1.67 4.00 4.90
Видео
13.12.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
3.35 3.65 2.10
Видео
13.12.23 в 23:00
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.54 4.20 6.20
Видео
13.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1.74 4.00 4.50
Видео
13.12.23 в 23:00
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
6.00 4.70 1.49
Видео
13.12.23 в 23:00
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2.50 3.50 2.75
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
00:23 · Лига чемпионов
Серхио Рамос раскритиковал судью после поражения от «Ланса»: «Это безумие»
00:09 · Лига чемпионов
Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов
12 Декабря
23:59 · Лига чемпионов
Модрич – первый со времён Роналду игрок «Реала», не забивший пенальти в Лиге чемпионов
23:50 · Лига чемпионов
Магуайр был заменён из-за травмы в матче против «Баварии»
23:25 · Лига чемпионов
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Севилья» стала пятой испанской командой в истории Лиги чемпионов без единой победы в группе
22:54 · Лига Европы
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
22:45 · Лига чемпионов
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не проигрывает дома 13 месяцев
22:36 · Лига чемпионов
Тен Хаг объяснил возвращение Варана в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Унион» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 3
22:30 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:30 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем