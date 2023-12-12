«Интер» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

«Интер» и «Реал Сосьедад» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Реал Сосьедад
Доступ после регистрации
Протокол игры
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Аугусто Карлос•Куадрадо Хуан•Фраттези Давиде•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих65' (Барелла Николо (65') •Димарко Федерико•Санчес Алексис65' (Мартинес Лаутаро (65') •Тюрам Маркус65' (Арнаутович Марко (65')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор 21'77' (Ариц Элустондо (77') •Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Субименди Мартин•Мерино Микель•Захарян Арсен 44'77' (Магунаселая Хон (77') •Кубо Такефуса• 76'Умар Садик61' (Туррьентес Беньят (61') •Оярсабаль Микель
12 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Бан пользователя