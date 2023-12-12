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Кепа и Беллингем — в основе «Реала» на матч с «Унионом»

12 Декабря 2023 • 21:16 Комментировать
Унион Берлин
...
Реал Мадрид
Через 0 ч. 25 мин.

Голкипер Кепа Аррисабалага и полузащитник Джуд Беллингем попали в стартовый состав мадридского «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Унионом».

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Кепа (вр), Алаба, Беллингем, Начо (к), Модрич, Родриго, Хоселу, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Гарсия.

Начало матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Унионом» и «Реалом» запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult в текстовом формате.

Напомним, в первом круге «Реал» с трудом одолел «Унион» со счетом 1:0, забив в компенсированное время.

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