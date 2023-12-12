«Унион» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В Германии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Унионом» и «Реалом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Унион Берлин - Реал Мадрид
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Протокол игры
|(1:0) Фолланд Кевин45'
|61'Хоселу Санмартин (1:1)
|73'Хоселу Санмартин (1:2)
Рённов Фредерик•Еккель Пауль75' (Лайдуни Аисса (75') •Кнохе Робин•Лейте Диогу•Руссийон Жером•Хаберер Яник•Хедира Рани 35'75' (Крал Алекс (75') •Юранович Йосип•Фолланд Кевин•Госенс Робин75' (Бекер Шеральдо (75') •Бехренс Кевин
Аррисабалага Кепа•Васкес Лукас•Начо Фернандес•Алаба Давид 55'71' (Рюдигер Антонио (71') •Гарсия Франсиско III•Себальос Дани•Вальверде Федерико46' (Кроос Тони (46') •Модрич Лука•Беллингем Джуд• 35'Хоселу Санмартин•Родриго
12 декабря. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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