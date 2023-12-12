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«Унион» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

12 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать (3)
Унион Берлин
1:2
Реал Мадрид
2-й тайм

В Германии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Унионом» и «Реалом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Унион Берлин1:2Реал Мадрид
(1:0) Фолланд Кевин45' 
 61'Хоселу Санмартин (1:1)
 73'Хоселу Санмартин (1:2)
Рённов ФредерикЕккель Пауль 75' (Лайдуни Аисса ( 75') Кнохе РобинЛейте ДиогуРуссийон ЖеромХаберер ЯникХедира Рани  35' 75' (Крал Алекс ( 75') Юранович ЙосипФолланд КевинГосенс Робин 75' (Бекер Шеральдо ( 75') Бехренс Кевин
Запасные: Триммель КристоферАаронсон БренденШтайн ЯнникДель ЛоренцШволов АлександерФофана Датро
Аррисабалага КепаВаскес ЛукасНачо ФернандесАлаба Давид  55' 71' (Рюдигер Антонио ( 71') Гарсия Франсиско IIIСебальос ДаниВальверде Федерико 46' (Кроос Тони ( 46') Модрич ЛукаБеллингем Джуд  35'Хоселу СанмартинРодриго
Запасные: Мартин МариоДиас БраимГарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасТобиас ВинисиусЛунин АндрейПас НиколасМенди Ферлан
12 декабря. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Унион Берлин

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УНИОН БЕРЛИН РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Sergey999
13 Декабря 2023 в 00:19
Унион для Реала заколдованный какой-то. Уже разгром должен быть))
Sergey999
12 Декабря 2023 в 23:51
Вот додики. Васкес и компания.
Sparrow88
12 Декабря 2023 в 23:43
Что на поле делают Джуд, Родриго, Вальверде, Алаба? Нафига выпускать основных игроков в таком матче?
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