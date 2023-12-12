«Наполи» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В шестом туре Лиги чемпионов встречаются «Наполи» и «Брага».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Брага
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Протокол игры
|(1:0) Сатчи Сердар9'
|(2:0) Осимхен Виктор33'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Натан•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр61' (Каюсте Йенс (61') •Политано Маттео60' (Элмас Эльиф (60') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Матеус Лима•Гомес Виктор•Сатчи Сердар•Фонте Жозе•Борха Кристиан•Моутинью Жоау•Саласар Родриго68' (Али Мохамед Альмоатасембеллах (68') •Орта Рикарду•Брума Арминду•Банза Симон• 19'Пицци Луиш46' (Руис Абель (46')
12 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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