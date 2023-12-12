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«Наполи» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

12 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Наполи
2:0
Брага
1 1.01 X 14.00 2 77.00
2-й тайм

В шестом туре Лиги чемпионов встречаются «Наполи» и «Брага».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Брага

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Протокол игры  
Наполи2:0Брага
(1:0) Сатчи Сердар9' 
(2:0) Осимхен Виктор33' 
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусНатанЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 61' (Каюсте Йенс ( 61') Политано Маттео 60' (Элмас Эльиф ( 60') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоГаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоСимеоне Джованни
Матеус ЛимаГомес ВикторСатчи СердарФонте ЖозеБорха КристианМоутинью ЖоауСаласар Родриго 68' (Али Мохамед Альмоатасембеллах ( 68') Орта РикардуБрума АрминдуБанза Симон  19'Пицци Луиш 46' (Руис Абель ( 46')
Запасные: Каштру АндреКарвалью ВиторМарин АдрианГорничек ЛукашЛопеш РониМагальяйнш ТьягуМендес ЮсафатОрта АндреФернандеш РожерПаулу Оливейра
12 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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