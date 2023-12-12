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Александр Мостовой: «Если Захарян забьёт «Интеру», то его сразу будут ставить в состав» эксклюзив

12 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать
Интер Милан
...
Реал Сосьедад
1 1.75 X 3.75 2 5.00
Через 0 ч. 25 мин.

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Интером» и «Реал Сосьедадом».

«Первое или второе место в группе - вообще никакой разницы. Но «Интер» назову фаворитом. Сложно строить ожидания от матча, когда обеим командам уже ничего не нужно. Сыграет ли Захарян? Сложно сказать, но, думаю, что да.

Яркости от Захаряна я не жду. Он все-таки не Мбаппе. Закрепится ли Арсен в составе? На этот вопрос, наверное, никто не ответит. Даже сам Захарян. Все зависит и от него, и от ситуации. Думаю, если он забьет «Интеру», например, то его сразу будут ставить в состав. Шансы у него есть. Посмотрим», - сказал Мостовой.

Матч «Интер» - «Реал Сосьедад» стартует в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН РЕАЛ СОСЬЕДАД
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