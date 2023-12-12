«Ред Булл Зальцбург» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

«Ред Булл Зальцбург» и «Бенфика» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ред Булл Зальцбург - Бенфика
Доступ после регистрации
Протокол игры
|32'Ди Мария Анхель (0:1)
|45'Силва Рафа (0:2)
|(1:2) Сучич Лука57'
Шлагер Александер•Беду Самсон•Пёнтковски Камиль•Павлович Страхинья•Дедич Амар•Бидструп Мадс•Гурна-Дуат Люка• 10'Сучич Лука•Глух Оскар•Ратков Петар 51'55' (Койта Секу (55') •Доргелес Нене55' (Фернандо Педро (55')
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Араужу Томаш•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II• 45'Невеш Жоау•Кекчю Оркун68' (Гуэдеш Гонсалу (68') •Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Мариу Жоау•Тенгстедт Каспер46' (Муса Петар (46') 72'
12 декабря. Стадион "Ред Булл Арена".
Бан пользователя