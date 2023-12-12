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«Ред Булл Зальцбург» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

12 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:2
Бенфика
1 16.00 X 4.80 2 1.28
2-й тайм

«Ред Булл Зальцбург» и «Бенфика» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург1:2Бенфика
 32'Ди Мария Анхель (0:1)
 45'Силва Рафа (0:2)
(1:2) Сучич Лука57' 
Шлагер АлександерБеду СамсонПёнтковски КамильПавлович СтрахиньяДедич АмарБидструп МадсГурна-Дуат Люка  10'Сучич ЛукаГлух ОскарРатков Петар  51' 55' (Койта Секу ( 55') Доргелес Нене 55' (Фернандо Педро ( 55')
Запасные: Крумрай ЙонасДьямбу МамадиШимич РокоКонате КаримМоргалла ЛеандроКамери ДийонМантл НикоОко БрайанФорсон АманкваУльмер Андреас
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикАраужу ТомашОтаменди НиколасРодригес Фелипе II  45'Невеш ЖоауКекчю Оркун 68' (Гуэдеш Гонсалу ( 68') Ди Мария АнхельСилва РафаМариу ЖоауТенгстедт Каспер 46' (Муса Петар ( 46'  72')
Запасные: Журасек ДавидКокубо ЛеоСоареш СамуэлЖоао ВикторШикинью ФранцискуКабрал АртурФлорентинуГовейя Тьягу
12 декабря. Стадион "Ред Булл Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ред Булл Зальцбург

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