«Копенгаген» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Дании проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Галатасараем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Копенгаген - Галатасарай
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Протокол игры
|(1:0) Лерагер Лукас58'
Грабара Камиль•Анкерсен Петер•Вавро Денис•Дикс Кевин•Йелерт Элиас• 37'Лерагер Лукас•Фальк Расмус•Гонсалвеш Диогу67' (Корнелиус Андреас (67') •Эльюнусси Мохамед•Классон Виктор•Ачури Мохамед Элиас
Муслера Фернандо•Боэ Саша•Санчес Давинсон•Бардакчи Абдулкерим•Анхелиньо Хосе•Торрейра Лукас•Айхан Кан61' (Зиеш Хаким (61') •Тете61' (Мертенс Дрис (61') •Актюркоглу Мухаммед•Заха Уилфрид 56'65' (Бакамбу Седрик (65') •Икарди Мауро
12 декабря. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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