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«Копенгаген» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

12 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Копенгаген
1:0
Галатасарай
1 1.50 X 3.45 2 10.00
2-й тайм

В Дании проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Копенгаген1:0Галатасарай
(1:0) Лерагер Лукас58' 
Грабара КамильАнкерсен ПетерВавро ДенисДикс КевинЙелерт Элиас  37'Лерагер ЛукасФальк РасмусГонсалвеш Диогу 67' (Корнелиус Андреас ( 67') Эльюнусси МохамедКлассон ВикторАчури Мохамед Элиас
Запасные: Фрохолдт ВикторТанлонго МатеоЛунд Йенсен ВальдемарЛарссон ДжорданСандер ТеоДитмер АндреасХойленд ОскарБардгджи РуниБойлесен НиколайСоренсен Кристиан IОскарссон Орри
Муслера ФернандоБоэ СашаСанчес ДавинсонБардакчи АбдулкеримАнхелиньо ХосеТоррейра ЛукасАйхан Кан 61' (Зиеш Хаким ( 61') Тете 61' (Мертенс Дрис ( 61') Актюркоглу МухаммедЗаха Уилфрид  56' 65' (Бакамбу Седрик ( 65') Икарди Мауро
Запасные: Жанкат ИлмазЙылмаз БарышН'Домбеле ТангайНельссон ВикторДемирбай КеремКаратас КазимджанОливейра СержиуГювенч Гюнай
12 декабря. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Копенгаген

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3.55 3.80 1.98
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80 мин
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
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