Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

«Единственное, что может помочь «МЮ», - это то, что «Баварии» ничего не нужно. При других раскладах вряд ли бы шансы были у «красных дьяволов». Но мы часто видели, когда команды, которые уже имеют запас очков и им ничего не нужно, играют вполсилы. Но «Манчестер» сейчас совсем никакой. А недавний разгром в матче против «Борнмута» лишь это подтверждает. Там нездоровая атмосфера.

Но Лига чемпионов - особенный турнир. Тут бороться будут до последнего. Шансы у «Манчестера» есть, и он постарается зацепиться за них. И опять же, «Баварии» ничего уже не надо», - сказал Мостовой.

«МЮ» и «Бавария» сыграют в 23:00.