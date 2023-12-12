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Лига чемпионов

Александр Мостовой: «Единственное, что может помочь «МЮ», - это то, что «Баварии» ничего не нужно» эксклюзив

12 Декабря 2023 • 20:40 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
1 2.70 X 4.10 2 2.45
Через 0 ч. 25 мин.

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

«Единственное, что может помочь «МЮ», - это то, что «Баварии» ничего не нужно. При других раскладах вряд ли бы шансы были у «красных дьяволов». Но мы часто видели, когда команды, которые уже имеют запас очков и им ничего не нужно, играют вполсилы. Но «Манчестер» сейчас совсем никакой. А недавний разгром в матче против «Борнмута» лишь это подтверждает. Там нездоровая атмосфера.

Но Лига чемпионов - особенный турнир. Тут бороться будут до последнего. Шансы у «Манчестера» есть, и он постарается зацепиться за них. И опять же, «Баварии» ничего уже не надо», - сказал Мостовой.

«МЮ» и «Бавария» сыграют в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
12 Декабря 2023 в 20:44
Согласен, аналогичная мысль сегодня пришла. Липовые все это клубы уже что Челси, что МЮ
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