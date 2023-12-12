ПСВ - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В шестом туре Лиги чемпионов встречаются ПСВ и «Арсенал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|42'Нкетиа Эдди (0:1)
|(1:1) Вертессен Йорбе50'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Обиспо Армандо•Жуниор Мауро•Тильман Малик83' (Тиль Гус (83') •Ван Анхольт Патрик•Сайбари Исмаэль74' (Дест Серджиньо (74') •Бакайоко Жоан74' (Бабади Исаак (74') •Пепи Рикардо•Вертессен Йорбе
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш62' (Уайт Бен (62') •Салиба Вильям62' (Райс Деклан (62') •Габриэль дос Сантос•Кивёр Якуб•Эльнени Мохамед62' (Эдегор Мартин (62') •Жоржиньо II•Хаверц Кай•Нелсон Райс•Нкетиа Эдди•Троссар Леандро
12 декабря. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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