«Ланс» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

«Ланс» и «Севилья» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Франковски Пшемыслав63'
|79'Рамос Серхио (1:1)
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо• 75'Агилар Рубен•Менди Нампали23' (Эль Айнауи Нейл (23') • 37'Абдул-Самед Салис•Франковски Пшемыслав•Сотока Флориан•Вахи Элю72' (Фюльжени Анжело (72') •Коста Давид72' (Гилавоги Морган (72')
12 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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