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«Ланс» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

12 Декабря 2023 • 20:14 Комментировать
Ланс
1:1
Севилья
1 1.90 X 3.70 2 4.15
2-й тайм

«Ланс» и «Севилья» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Ланс1:1Севилья
(1:0) Франковски Пшемыслав63' 
 79'Рамос Серхио (1:1)
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина Факундо  75'Агилар РубенМенди Нампали 23' (Эль Айнауи Нейл ( 23'  37') Абдул-Самед СалисФранковски ПшемыславСотока ФлорианВахи Элю 72' (Фюльжени Анжело ( 72') Коста Давид 72' (Гилавоги Морган ( 72')
Запасные: Пандор ЯнникАйдара МассадиоДиуф ЭндиСишуба АяндаСаид УэслиТомассон АдриенХусанов АбдукодирМауасса ФетЛека Жан-Луи
Дмитрович МаркоГудель НеманьяРамос Серхио  80'Салас Кике  65'Хуанлу СанчесПедроса АдриаСоу ДжибрилСумаре Бубакари  61'Ракитич ИванТоррес Оливер 70' (Мир Рафа ( 70') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Флорес АльбертоАрболь МатиасКолладо АльбертоБенавидес ДариоГаттони ФедерикоБуэно Ману
12 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Севилья

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94 мин
Ланс Ланс
Севилья Севилья
1
1
2.30 3.30 3.20
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94 мин
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
1
1
3.55 3.80 1.98
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Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
2.65 3.80 2.45
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12.12.23 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.80 4.00 4.00
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12.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
2.50 3.65 2.65
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Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.40 4.10 1.74
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Наполи Наполи
Брага Брага
1.40 5.20 7.20
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Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
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