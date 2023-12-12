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Кариус может сыграть против «Милана»

12 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать
Ньюкасл
...
Милан
1 1.92 X 4.00 2 3.75
13.12 23:00

Резервный голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус имеет шансы выйти завтра на поле в игре против «Милана» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом заявил главный тренер «сорок» Эдди Хау.

«Пока неясно, будет ли Мартин Дубравка готов к завтрашнему дню. Кариус будет готов выйти в старте, если Дубравка не успеет набрать форму», - цитирует Хау в соцсети Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «сороки» из-за тяжёлой травмы потеряли основного голкипера Ника Поупа. Резервными голкиперами «Ньюкасла» являются словак Мартин Дубравка и Кариус, некогда защищавший ворота «Ливерпуля».

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Ньюкасл Эдди Хау Лорис Кариус Мартин Дубравка ещё теги

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