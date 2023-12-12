Кариус может сыграть против «Милана»

Резервный голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус имеет шансы выйти завтра на поле в игре против «Милана» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом заявил главный тренер «сорок» Эдди Хау.

«Пока неясно, будет ли Мартин Дубравка готов к завтрашнему дню. Кариус будет готов выйти в старте, если Дубравка не успеет набрать форму», - цитирует Хау в соцсети Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «сороки» из-за тяжёлой травмы потеряли основного голкипера Ника Поупа. Резервными голкиперами «Ньюкасла» являются словак Мартин Дубравка и Кариус, некогда защищавший ворота «Ливерпуля».