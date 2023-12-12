Ремсдейл, Жоржиньо и Троссар – в основе «Арсенала» на матч с ПСВ

Лондонский «Арсенал» завершает первый за несколько лет групповой этап Лиги чемпионов поединком с ПСВ на выезде. Официальные соцсети «канониров» объявили стартовый состав клуба на матч. Он выглядит следующим образом:

Ремсдейл, Седрик, Кивиор, Салиба, Габриэль дос Сантос, Жоржиньо (к), Эльнени, Хаверц, Троссар, Нкетиа, Нелсон.

Напомним, что «Арсенал» уже квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов с первого места квартета В. У клуба из Северного Лондона 12 очков, у ПСВ – восемь.

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт наш портал.